توقعات أمريكية بانتقال القصف الإسرائيلي في غزة لمرحلة "أقل حدة" أواخر يناير

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الامريكي، جايك سوليفان، ناقش مع ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر خطط ما بعد الحرب في غزة بما في ذلك الحكم والامن بالقطاع، وفقا لشبكة سي ان ان.

وأضاف المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا الجهود المبذولة لإعادة الرهائن المتبقين، والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب، وكان مسؤولان إسرائيليان وآخر أمريكي كشفوا سابقا أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل واشنطن الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في القطاع.

وأوضح مسؤول أمريكي أن القضية الرئيسية المطروحة للنقاش بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هي كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني. وقال ان المناقشات تضمنت خطط إسرائيل لمرحلة جديدة أقل كثافة في القصف في الحرب، والتي يتوقع المسئولين الأمريكيين ان تبدأ بحلول نهاية يناير المقبل، بالإضافة الى كيفية إدارة الشئون المدنية في القطاع

وأشار ديرمر إلى أنه سيناقش أفكار وخطط نتنياهو، فيما يتعلق بما يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من يحكم القطاع على المدى الطويل.وكانت إدارة بايدن أفادت علناً في السابق بأنها تريد أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في حكم غزة، إلا أن المسؤول الامريكي كشف أن نتنياهو رفض هذه الفكرة حينها.

يذكر أن نتنياهو جدد يوم الاثنين الماضي رفضه لوقف الحرب على قطاع غزة، وقال إن الحرب في غزة بعيدة عن النهاية كما نفى أمام نواب حزبه الليكود ما وصفها بأنها "تكهنات إعلامية خاطئة" بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال، وتعهد بتوسعة العمليات العسكرية، تذرعا بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

يأتي هذا فيما تضغط الإدارة الامريكية خلف الكواليس وغيرها من الدول الغربية والعربية من أجل إنهاء الصراع، لحماية المدنيين مع تزايد الازمة الإنسانية في القطاع.