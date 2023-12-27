تعرف على عناوين مراكز المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

ينشر اليوم السابع عناوين مراكز المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التطعيم، وذلك وفقا للقواعد المحددة لذلك.

وتعمل مراكز المصل واللقاح بالمحافظات من 9 صباحا وحتى 9 مساء ويمكن الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن التطعيمات ومواعيدها وأماكن تواجدها.

وإليكم أسماء المراكز والعناوين:

1- مركز التطعيمات الرئيسي

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

2- نادي الطيران

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

3- الشروق

العنوان: مستشفي نور الشروق

4- المطار

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

5- بتروسبورت

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.

6- نادي القضاة

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود

7- كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

8- 6 أكتوبر

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

9- نادي المعادي

العنوان: داخل نادي المعادي

10- الرحاب

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

11- داندي مول

العنوان: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

12- نادي الزهور - مدينة نصر

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر

13- نادي الزهور التجمع الخامس

14- الإسكندرية

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول