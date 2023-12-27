اليوم السابع
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تعرف على أخطر الآفات المهددة لمحصول القمح

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:00 ص
تعرف على أخطر الآفات المهددة لمحصول القمح محصول القمح
كتبت أسماء نصار

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محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهى المسألة التى تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.  
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أخطر الآفات التى تهدد محصول القمح:
 
 
1- الحشائش واحدة من أخطر الآفات التي يتوجب التعامل معها خلال الـ 15 يومًا الأولى اللاحقة للزراعة، عن طريق النقاوة اليدوية، أو عن طريق التطبيق الواعي لبرامج المكافحة الكيميائية.   
 
2- يجب التعامل بالكيفية والسرعة المطلوبة، مع الظهور المتوقع لحشرة المن، والتي تتحول إذا تم إهمالها إلى "ندوة عسلية" تتطور إلى ما يعرف ب "العفن الهبابي" مسببة خسارة جزء كبير من حجم القمح .
 
3- تظهر بعض الآفات الأخرى، على استحياء، دون أن تشكل خطرًا ملموسًا على محصول القمح، وبتأثيرات تكاد لا تذكر ومنها "البياض الدقيقي، ذبول بادرات القمح، أعفان الجذور".
 
 
4- تم تحجيم ضرر الأصداء المتوقع على محصول القمح، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كواحد من أخطر الآفات التى تهدد مزارعي الغلة على مدار الموسم.
 
 






القمح

محصول القمح

افات تصيب القمح

حشرة المن



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