اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم.. قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف انقطاع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، قطع المياه عن قرى (سدس، هلية، قمبش، صفط راشين)، اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، ولمدة 14 ساعة، وذلك لاستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 500مم، وتعقيم وتطهير الخزان الأرضى أسفل المرشحات بمحطة مياه كفر ناصر مركز ببا.

وتتقدم الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الربط والتعقيم لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

 







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