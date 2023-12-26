انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف غدا لأعمال التطهير

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، انقطاع المياه عن مجلس قروى (سدس - هليه - قمبش - صفط راشين) بمركز ببا، غدا الأربعاء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا ولمدة 14ساعة، وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الخزان الارضي بمحطة مياه كفر ناصر، واستكمال أعمال ربط خط 500 مم بمركز ببا.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل و واتس اب 01211175827.