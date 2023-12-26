اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف غدا لأعمال التطهير

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:16 ص
انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى مركز ببا جنوب بنى سويف غدا لأعمال التطهير قطع المياه -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مجلس قروى (سدس - هليه - قمبش - صفط راشين) بمركز ببا، غدا الأربعاء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا ولمدة 14ساعة، وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الخزان الارضي بمحطة مياه كفر ناصر، واستكمال أعمال ربط خط 500 مم بمركز ببا. 
 
وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو موبايل و واتس اب 01211175827.






بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار بنى سويف

مياة الشرب ببنى سويف

انقطاع مياه الشرب ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة