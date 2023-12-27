اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 09:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند وروسيا توقعان اتفاقات لبناء وحدات نووية فى المستقبل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:00 ص
الهند وروسيا توقعان اتفاقات لبناء وحدات نووية فى المستقبل الهند - أرشيفية
وكالات

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قالت الهند، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقات مع روسيا لبناء وحدات في المستقبل في مشروع "كودانكولام" للطاقة النووية بولاية تاميل نادو جنوبي البلاد.

ويتوقع أن يجري وزير الخارجية سوبرامانيام جيشينكار أثناء زيارته لروسيا محادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، الأربعاء، ويعتزم الوزيران مناقشة العلاقات الثنائية والصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة، وقضايا تتعلق بمجموعات مثل "بريكس".

وذكر جيشينكار في اجتماع مع الجالية الهندية بموسكو، "وبحضور نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، وقعنا بعض الاتفاقات المهمة تتعلق ببناء وحدات في المستقبل في مشروع كودانكولام النووي".

وبدأ بناء الوحدتين الأولي والثانية قبل نحو عقدين كجزء من مشروع وقعته الدولتان.

وتتمتع نيودلهي وموسكو بعلاقات وثيقة منذ عقود، وامتنعت الهند عن إدانة روسيا في حربها على أوكرانيا.







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