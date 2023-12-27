اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية فى سوريا وإصابة أهدافها

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:00 ص
"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية فى سوريا وإصابة أهدافها الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت "المقاومة الإسلامية فى العراق" استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكى فى منطقة الشدادى السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

وفي بيان لها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكى فى العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية أصابت اهدافها".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السورى، وقاعدة أمريكية شمالى العراق.

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر الجمعة، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وفي 16 ديسمبر الجاري، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".







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