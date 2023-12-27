اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:45 م
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السيطرة على حريق نشب داخل مخزن فيبر فى الدقهلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:10 م
السيطرة على حريق نشب داخل مخزن فيبر فى الدقهلية أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، على حريق نشب فى مخزن فيبر بقرية ميت مجاهد التابعة لمركز ومدينة دكرنس، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية 

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى قرية ميت مجاهد، بنشوب حريق هائل فى مخزن فيبر بالقرية. 

 

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق فى مخزن ملك المواطن أحمد السيد مجاهد، والتهمت النيران محتويات المخزن، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية

 

 تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

 







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