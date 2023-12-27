اليوم السابع
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الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 12:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الكوبي يصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية" بسبب أفعالها في غزة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:41 ص
الرئيس الكوبي يصف إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية" بسبب أفعالها في غزة الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل
أ ش أ

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قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة هي "إهانة للإنسانية جمعاء"، واصفا تصرفاتها بأنها "إرهابية".


وكتب الرئيس الكوبي على صفحته عبر منصة التدوينات القصيرة (إكس) - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء".


وتابع - في منشوره - "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب .. وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب على جرائم القتل؟ .. كوبا التي لن تكون أبدا من بين غير المبالين، وتواصل رفع صوتها دفاعا عن فلسطين".







إسرائيل

كوبا

الاحتلال الإسرائيلي




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