الخشت: إنهاء 25% من تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة مليار و300 مليون جنيه

محمد صبحى - تصوير حسن طلال

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الاحتفال بالعلماء المتميزين من ابناء جامعة القاهرة، ونحن لا نحتفل بالعلماء فقط ولا نحتفل بالماضى بحسب ، ولكن نقوم أيضًا بمحاولة تكوين مجموعة من الأفكار لتحقيق مزيد من التطوير فى المستقبل وجئنا اليوم لنتحدث عن المستقبل وفيما يتعلق بالماضى ويسعدنى أن أعرض جانبا ما تم إنجازه فى جامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت خلال كلمته باحتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم، أن الجامعة حققت طفرات فى العديد من المحاور واستطاعت أن تتحول لجامعة من جامعات الجيل الرابع وهذا ليس تقويمنا لانفسنا ولكن هذا ما تقوله المؤشرات العالمية والدولية ، وفيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية الكبرى تمكنا من إنشاء جامعة القاهرة الدولية على طراز روح الجامعة الأمة وبدأت الدراسة بها فى 18 برنامجا دوليا.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، جامعة القاهرة تجدد نفسها وتدخل عصر جديد بإنشاء الجامعة الجديدة الدولية بالتعاون مع ألمانيا والصين والولايات المتحدة فى البرامج واعتماد برامج من هيئات دولية على أعلى مستوى علاوة على برامج الدراسات العليا المختلفة وستصل هذه البرامج لـ58 برنامج فى هذه الجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، إنجاز الجامعة لمشروع إسكان اعضاء هيئة التدريس باجمالى425 عمارة باجمالى 5 الاف وحدة، بالاضافة إلى إنجازات افتتاح المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام ، وتطوير المبنى الشاملى للمعهد وتطوير مستشفى أبو الريش، والانتهاء من 25%من مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة مليار و300 مليون جنيها وافتتاح تطوير مستشفى الطوارئ.