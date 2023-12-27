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الحكومة: العفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة و25 يناير

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:19 م
الحكومة: العفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة و25 يناير اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.
 
 






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