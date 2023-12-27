الحكومة: العفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة و25 يناير

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.