المدارس توجه تعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى استعدادا للامتحانات

كتب محمود طه حسين

وجهت المدارس تعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل، حيث شددت على الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل كما يمنع منعًا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان، مؤكدة على أنه سوف تطبق جميع القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات والغش سواء فى الاختبار الورقى أو الإلكترونى، كما أوضحت أن الطالب مسئول مسئولية كاملة عن التابلت الخاص به من حيث" تحديثه - شحنه بالكهرباء - عدم تهكيره أو استخدام أى ثغرات".

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.