البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 24357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 29471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 10387 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 5420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 7785 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 6321 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تسوية (إصدار) عدد 35 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة 2.91 مليون وثيقة بدلًا من 2.875 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باع مجلس إدارة شركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 29.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك المصري الخليجي 71.1 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 100 ألف سهم، 6553 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 130 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 677.2 ألف سهم، 300 سهم، 15.2 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 2.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للزيوت والصابون، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب الشركة العالمية للاستثمار والتنمية-1 عدد 25 ألف سهم، مليون سهم، 300 ألف سهم، 600 ألف سهم، 246.2 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 7575 سهم بسعر 2.16 جنيه بقيمة إجمالية 16.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.99% إل 6.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إن الشركة باعت كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري البالغ عددها 1.2 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه، لتحقق الشركة أرباح تخارج بقيمة 35.5 مليون جنيه.