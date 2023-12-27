البحرية المغربية تنقذ 51 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة لجزر الكنارى

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أنقذت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية، كانت تقوم بدورية بحرية ليلة الأربعاء على بعد 150 كيلومترا من مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 51 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.



وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان اليوم الأربعاء أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري، ويحمل أشخاصا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.



وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة المغربي وتسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الإطار.