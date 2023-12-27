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البابا تواضروس يعلن توقف عظه الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 11:04 م
البابا تواضروس يعلن توقف عظه الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف العظة الأسبوعية لقداسته مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل 3 يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء 13 مارس المقبل.
 
وجاء ذلك في ختام عظته فى الاجتماع ذاته والذي عقده في كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى بالمقطم.
 
وأشار قداسته إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوي.
 
واختتم قداسة البابا في اجتماع اليوم سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري والتي استمرت على مدار 22 عظة من عظات الاجتماع، والتي بدأها يوم الأربعاء 12 يوليو الماضى.
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عظه الاربعاء

الصوم الكبير



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