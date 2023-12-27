اليوم السابع
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لتحديد دائرة لمحاكمتهم..

الاستئناف تتسلم أوراق إحالة أب وأبنائه الـ3 لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 08:00 ص
الاستئناف تتسلم أوراق إحالة أب وأبنائه الـ3 لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم المستشار محمد جادو رئيس استئناف القاهرة
كتب أحمد إسماعيل

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تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر محمد جادو، أوراق إحالة أب وأبنائه الثلاثة، لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 مركز أوسيم، تمهيدا لتحديد دائرة جنايات لبدء محاكمتهم.

وكشف أمر الإحالة، أنه فى يوم 23 يناير 2023 بمنطقة أوسيم قام المتهمون كل من، "ب.م" و"ا.م" و"م.م" و"م.م"، بقتل المجنى عليه محمد غريب مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفاً وصوله إليه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بضربه ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه وسقوط المجنى عليه أرضاً، بينما قام الثانى والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

كما جاء بقرار الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "فاس" و"ماسورة" و"عصا شوم"، واشترك المتهم الرابع بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة فتمت تلك الجريمة، بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.

 







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