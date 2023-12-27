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الأرصاد تكشف خرائط وفرص الأمطار المتوقعة غدا بكافة الأنحاء

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 01:11 م
الأرصاد تكشف خرائط وفرص الأمطار المتوقعة غدا بكافة الأنحاء حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص الأمطار التى تشهدها البلاد غدا الخميس ، حيث تزداد فرص سقوطها على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
ومتوقع غدا أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.
 
 
وأيضا متوقع غدا، أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تمتد خفيفة الى مناطق من خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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