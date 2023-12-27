إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى العياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى العياط لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالعياط، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.