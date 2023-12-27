إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأبوتشت في قنا

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شنت حملة مكبره لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف الزحف العمرانى العشوائى عليها.
وأضاف عبد الباقي، أنه تمت إزالة 15 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بناحية قرية "أبوشوشه – العمرة" بمنطقة خور واسع بمساحة ٢٦٢٥ متر، وذلك بعد فحص هذه الحالات والتأكد من عدم قانونيها.
وتابع عمر عبد الباقي، أنه تم إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية أملاك خاصة ناحية النجمة والحمران بقرية قصير بخانس بمساحة 9 قراريط و14 سهما.
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