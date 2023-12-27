إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بأبوتشت في قنا

وأضاف عبد الباقي، أنه تمت إزالة 15 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بناحية قرية "أبوشوشه – العمرة" بمنطقة خور واسع بمساحة ٢٦٢٥ متر، وذلك بعد فحص هذه الحالات والتأكد من عدم قانونيها.

وتابع عمر عبد الباقي، أنه تم إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية أملاك خاصة ناحية النجمة والحمران بقرية قصير بخانس بمساحة 9 قراريط و14 سهما.