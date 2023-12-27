اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 07:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة شقيقين بحوزتهما حشيشا للمحاكمة العاجلة ببنى سويف

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 06:35 م
إحالة شقيقين بحوزتهما حشيشا للمحاكمة العاجلة ببنى سويف إحالة شقيقين بحوزتهما حشيشا للمحاكمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، شقيقين محبوسين، بحوزتهما 48 كيسا بلاستيكا من الحشيش وسلاحين نارين، و11 طلقة، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحديد جلسة عاجلة لهما للإتجار في المواد المخدرة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، معلومات تفيد قيام شقيقين من قرية العلامة  بترويج المخدرات، في دائرة بنى سويف، وعلى الفور تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وتم  ضبط المتهمين، و بحوزتهما جوالا أسود بداخله 48 قطعة حشيش، ومعهما سلاحان ناريان وعدد طلقات 11 وهاتفى محمول ومبلغ مالى.
 
ووجهت النيابة العامة ببنى سويف للشقيقين ، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين وطلقات تستخدم للسلاحين غير مصرح لهما بذلك.






بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

نيابة بنى سويف

الاتجار فى المواد المخدرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة