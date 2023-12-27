إحالة شقيقين بحوزتهما حشيشا للمحاكمة العاجلة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أحال المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف ، شقيقين محبوسين، بحوزتهما 48 كيسا بلاستيكا من الحشيش وسلاحين نارين، و11 طلقة، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحديد جلسة عاجلة لهما للإتجار في المواد المخدرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، معلومات تفيد قيام شقيقين من قرية العلامة بترويج المخدرات، في دائرة بنى سويف، وعلى الفور تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وتم ضبط المتهمين، و بحوزتهما جوالا أسود بداخله 48 قطعة حشيش، ومعهما سلاحان ناريان وعدد طلقات 11 وهاتفى محمول ومبلغ مالى.

ووجهت النيابة العامة ببنى سويف للشقيقين ، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين وطلقات تستخدم للسلاحين غير مصرح لهما بذلك.