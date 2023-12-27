أعراض عرق النسا وكيف تفرق بينه وبين ألم أسفل الظهر

كتبت فاطمة خليل

عرق النسا هو الألم الناجم عن مشاكل في العصب الوركي، الذي يمتد من أسفل الظهر، أسفل الجزء الخلفي من كل ساق إلى القدمين وعادة ما يتم الشعور بألم عرق النسا أسفل الركبة، وهو ما يميزه عن آلام الظهر، نتعرف فى هذا التقرير على عوامل تزيد خطر الإصابة بعرق النسا وأعراضه، بحسب موقع southern

قد يحدث عرق النسا عند الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر نتيجة للنشاط البدني الشاق مثل الرياضة أو رفع الأثقال، أو عند كبار السن نتيجة للشيخوخة ومشاكل العمود الفقري.

أسباب عرق النسا العصب الوركي هو أكبر وأطول عصب في الجسم، ينشأ في الجزء السفلي من العمود الفقري، ثم يتفرع إلى الحوض، ثم ينتقل عبر الأرداف، إلى أسفل الجزء الخلفي من كل ساق.

يحدث الألم الوركي عندما يكون هناك ضغط على العصب الوركي أو تلفه. السبب الأكثر شيوعًا هو الانزلاق الغضروفي، يحدث هذا عندما ينتفخ أو يتمزق أحد الأقراص الناعمة المليئة بالهلام الموجودة بين فقرات العمود الفقري، مما يضغط العصب الوركي.

الفقرات هي العظام المتشابكة الفردية التي تشكل العمود الفقري سبب آخر لعرق النسا هو انزلاق الفقار، وهو عندما تنزلق فقرة من موضعها مما يسبب الضغط على العصب الوركي.

يمكن أن تسبب تشنجات العضلات أيضًا عرق النسا عن طريق الضغط على العصب الوركي أثناء انتقاله عبر العضلات. تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لعرق النسا العدوى وإصابة الحوض أو الكسر والأورام.

في الفئات العمرية الأكبر سنا، قد يحدث عرق النسا نتيجة للظروف الناجمة عن تنكس العمود الفقري، مثل تضيق العمود الفقري. هذا هو المكان الذي تضيق فيه المسارات التي ينتقل من خلالها العصب الوركي، مما يسبب ضغط العصب.

يمكن لنمو العظام المرتبط بالعمر (نتوءات العظام) على الفقرات أن تضغط أيضًا على العصب الوركي، في حين أن أي إصابة أو عملية تسبب ضغط على العصب الوركي يمكن أن تسبب الألم الوركي، إلا أنه في كثير من الحالات قد لا يكون هناك سبب محدد محدد للألم الوركي.

العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بعرق النسا تشمل:

تقدم السن

فترة الحمل

مرض السكري، مما يزيد من خطر تلف الأعصاب

زيادة الوزن، مما يزيد من الضغط على العمود الفقري

التدخين الوظائف التي تنطوي على التواء الظهر أو حمل أشياء ثقيلة

أعراض عرق النسا يمكن أن يتراوح الألم الناجم عن عرق النسا من خفيف إلى شديد جدًا، يمكن أن يحدث فجأة أو يكون له بداية تدريجية. يوصف الألم الوركي عادةً بأنه ألم يشبه التشنج ويمكن أن يكون حارقًا أو حادًا بطبيعته، وقد يترافق مع أحاسيس مثل الدبابيس والإبر، والوخز، والخدر، والضعف.

عادة ما يتم الشعور بألم الوركي في أسفل الظهر والورك وينتشر إلى أسفل الجزء الخلفي من ساق واحدة. السمة التي تميز عرق النسا عن الأنواع الأخرى من آلام الظهر هي أن الألم ينتقل إلى أسفل الركبة. قد يتفاقم الألم بسبب أفعال معينة، مثل العطس أو السعال أو رفع الأشياء أو الجلوس.

عادة ما يكون الألم الوركي والأعراض الأخرى أكثر شدة في المراحل المبكرة من الحالة عندما يكون ضغط والتهاب العصب الوركي في ذروته. ومن الشائع أن يقل الألم تدريجيًا حتى يختفي تمامًا، عادةً خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع.

وعلاج عرق النسا يشمل الأدوية والراحة التامة وتقليل المجهود والابر الصينية وقد يحتاج الجراحة أحيانا.