أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-12-2023

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تربح 25 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 25 مليار جنيه عند مستوى 1.681 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.013 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.6 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.97%، والعرب على 3.03%، واستحوذت المؤسسات على 33.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.7%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 163.8 مليون جنيه، 206 ألف جنيه، 5.7 مليون جنيه، 54 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 6432 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1484 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، باع مجلس إدارة شركة بى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية 29.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك المصرى الخليجى 71.1 ألف سهم، وباع مساهم رئيسى بشركتى جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ومستشفى النزهة الدولى عدد 100 ألف سهم، 6553 سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 130 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 677.2 ألف سهم، 300 سهم، 15.2 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 2.7 مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقارى، والقاهرة للزيوت والصابون، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وحق اكتتاب الشركة العالمية للاستثمار والتنمية-1 عدد 25 ألف سهم، مليون سهم، 300 ألف سهم، 600 ألف سهم، 246.2 ألف سهم، على التوالي.

الملتقى العربى

قالت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، أن الشركة باعت كامل مساهمتها فى شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقارى البالغ عددها 1.2 مليون سهم بسعر 31.8 جنيه بقيمة إجمالية 38.8 مليون جنيه، لتحقق الشركة أرباح تخارج بقيمة 35.5 مليون جنيه.

المصريين للإسكان

قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافق على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 300 مليون جنيه إلى 336 مليون جنيه بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدى بالبنك موزعة على عدد 360 مليون سهم بمتوسط القيمة السوقية للسهم مرجحًا بالكميات آخر 3 شهور، والبالغ 0.27 جنيه للسهم، على أن يتم معالجة الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية التى سيتم الاكتتاب بها كعلاوة إصدار ترحل إلى حساب الاحتياطيات.