آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلى الاقتصادية

وكالات

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس، الأربعاء احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادى الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلى، بحسب سكاى نيوز.