3 مليارات دولار صادرات مصر من المواد الخام فى 9 أشهر العام الجارى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى الصادرات المصرية من السلع الوطنية خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضى، حيث حلت الصادرات المصرية من المواد الخام فى صدارة تلك القائمة وسجلت صادراتها نحو 3 مليارات و384 مليون دولار فى الفترة المذكورة من العام الجارى، بينما كانت نحو 3 مليارات و71 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 313 مليون و265 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع سجلت نحو 15 مليارا و958 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام جارى 2023، مقابل 15 مليارا و317 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت نحو 641 مليونا و112 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو مليارى و824 مليون دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو مليارى و564 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليونا و369 ألف دولار.