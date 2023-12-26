192.2مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الخدمات غير المصرفية خلال الربع الثالث

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إجمالي التمويل الممنوح من الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 192.2 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، مقسمة بين 92.7 مليار جنيه إصدارات الأسهم، و28 مليار جنيه من (سندات التوريق، سندات الشركات)، و27 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي، و20 مليار جنيه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأظهرت الهيئة، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بلغ 12.1 قيمة التمويل الاستهلاكي، و10 مليارات جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

ووفقًا للتقرير، بلغت إجمالي قيمة أقساط التأمين 19.2مليار جنيه، مقسمة بين قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023.

وحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.