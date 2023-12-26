وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بالمنطقة الجنوبية

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محـمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

وفى سياق متصل، التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى للدولة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات.

وأدار الفريق أول محمـد زكى حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة.

كان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات .