وزير التموين: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى احتياجات المواطنين

كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجود اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز داخل الأراضى المصرية تكفى أكثر من احتياجات المواطنين من الأرز، كما يوجد تعاقدات للحوم المجمدة على مدار عام وأيضاً تعاقد على رؤوس المواشى لمدة 3 أشهر لطرح اللحوم الطازجة بجانب وجود مواشى بالمحاجر فى سفاجا وأبو سمبل، كما يوجد كميات كبيرة من زيت الطعام تتجاوز 5 أشهر، لافتا إلى أن رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات يؤى إلى انخفاض تكلفة النقل وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى للمستهلك.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات "السويس والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.