وزارة التعليم تشدد على عدم إسناد جداول دراسية بالصفوف الأولى للإداريين

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت المديريات التعليمية ، على عدم إسناد جداول حصص دراسية بالصفوف الأولى للإداريين بالمدرسة بحجة سد العجز، مشددة على أنه في حالة إسناد جدول بالصفوف الأولى للمعلمين الذين يعملون بالأجر يتم تدريبهم على رأس العمل بواسطة موجه الصفوف الأولى بالمدرسة، كما أنه لا يتم تجزئة حصص منهج متعدد التخصصات اكتشف وعددهم 11 حصة أسبوعيا، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بمنظومة التعليم الجديدة Education ) وفي ضوء تطبيق المنظومة بالصورة التي تحقق الأهداف المنشودة على أكمل وجه للارتقاء بمستوى أبنائنا التلاميذ بالصفوف الثلاثة الأولى.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى ضرورة أن تكون فترة القيم و احترام الآخر ضمن جدول معلم اللغة العربية بنفس الفصل، وتكون بتحضير مستقل عن منهج اللغة العربية، حيث أن مادة القيم واحترام الآخر مادة مستقلة ويتم تحضيرها بسجل إعداد مستقل وفقا للدليل الخاص بها الوارد من الوزارة.

وشددت المديريات التعليمية، علي الإدارات التعليمية بتفعيل أنشطة التوكاتسو، وعمل السجلات الخاصة بها وفق الدليل المخصص، لذلك مع التأكيد على نشاط الريادة اليومية الذي ينفذ بصورة يومية.