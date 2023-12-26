مصر فى قلب أفريقيا.. تدريب ممثلى 20 دولة أفريقية بمجالات البحث العلمى بمصر

لا تدخر الدولة المصرية جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، فى سبيل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة، وتحرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأفريقية في جميع المجالات وخصوصًا في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة التنمية والنهوض الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية ا بهذا الملف الذي حظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى شهدت ازدهارًا وعودة للريادة المصرية بالقارة الأفريقية.