حصاد 2023.. جهود التعليم العالى فى مجال التحول الرقمى (إنفوجراف)

أولت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اهتمامًا كبيرا بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات، على مدار السنوات الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التحول الرقمى فى الخدمات المقدمة للباحثين والطلاب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة شهدت خلال هذا العام طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والافتراضى، حيث اتخذت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى العديد من الإجراءات والخطوات لتعزيز هذا المجال، ولعل أبرزها إعداد استراتيجية الوزارة فى مجال التحول الرقمى والرؤية المُستقبلية، والتى تتكامل مع المبادئ الـ 7 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وهى (التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، والتكامل من خلال ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمى مركزى، والمحور الثانى مهارات خريج المستقبل 2050، أم المحور الثالث مؤسسات تعليم عالى ذكية وفعالة.

وفى إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية من خلال الوصول بالمستشفيات الجامعية إلى أن تصبح نموذجًا يُحتذى به فى مجال التحول الرقمى، تم الانتهاء من الميكنة والتشغيل الفعلى لـ11 مستشفى جامعيًا، وجارى الانتهاء من ميكنة 68 مستشفى جامعيًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 80 مستشفى جامعيًا كمرحلة ثانية، بتكلفة تصل إلى 5 مليار جنيه تقريبًا.

كما أطلقت الوزارة 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا، وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمى لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.

وبهدف ضمان الشفافية والنزاهة فى العملية التعليمية، تم خلال هذا العام تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية فى 117 كلية و5500 مقرر دراسى، وبلغ عدد جلسات الاختبار التى تم إجراؤها 3 ملايين جلسة، أثبت جميعها نجاح النظام، كما تم اختبار 15500 مقرر دراسى، فضلًا عن إنشاء بنك أسئلة يحتوى على 550000 سؤال حتى الآن، بجانب تسليم 28797 جهازًا خاصًا بالاختبارات الإلكترونية للجامعات كمرحلة أولى، وجارى تسليم 80000 جهاز لبقية الجامعات فى المرحلة الثانية.

يُمكن استخدام الحوسبة السحابية فى إجراء الأبحاث العلمية، وتحليل البيانات، وإنشاء نماذج المُحاكاة والتعلم الآلى، فى مجال البحث العلمى وتأهيل أعضاء هيئة التدريس تم توقيع عدة بروتوكولات؛ بهدف توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات المصرية، ومنها بروتوكول خاص بتوفير حوسبة سحابية مجانية لخدمة 1000 باحث مع أكثر من شركة، وتدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام الحوسبة السحابية فى التدريس على استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.



