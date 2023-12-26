مصرع طفلين فى حريق شب داخل منزل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى طفلين مصرعهما، منذ قليل، فى حريق شب بمنزل أسرتهم بقرية كفر محفوظ بمركز طامية في الفيوم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طاميه المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بقرية كفر محفوظ بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل لشخص يدعي" محمد. ع " بسبب حدوث ماس كهربائى فى الدائرة الكهربائية للمنزل، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع طفلين فى الحريق وهم رويدا محمد 7 سنوات " وأدم محمد 10 سنوات "، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى.

وتم تحرر محضر بالواقعة، واخطرت الجهات المختصة التى تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.