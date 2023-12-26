مدير مستشفى السعديين بالشرقية: تجهيز وحدة العناية للأطفال وتشغيلها تجريبيا

الشرقية – فتحية الديب

مستشفى السعديين المركزى بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، يعد واحدًا من أفضل المستشفيات الحكومية التى تؤدى الخدمة الطبية داخل المحافظة وشهد مؤخرا تطورا غير مسبوق لهذا القطاع الحيوي والمهم لكل المواطنين.

وقال الدكتور أحمد بحلاق، مدير مستشفى السعديين المركزى، إنه تم الإنتهاء من تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال وتم تشغيلها تجريبيا قبل افتتاحها خلال أيام من قبل الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأوضح مدير مستشفى السعديين لـ"اليوم السابع" أن خطة المديرية الفترة القادمة هى زيادة عدد الأسرة فى عنايات الأطفال، وتم تجهيز 5 أسرة مستشفى السعديين.

فيما تشهد المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، تطوير هذا القطاع الحيوى والمهم لكل المواطنين وهناك تغير واضح داخل تلك المنظومة سواء من خلال المبادرات المستمرة والقوافل الطبية، التي استهدفت المواطنين بالقرى والنجوع والكفور ووصلت إليهم فى محل إقامتهم ليس هذا فقط بل أنها قدمت لهم كل شيء بالمجان العلاج العمليات الجراحية الكبرى المتابعات الدورية والمستمرة لهم للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

وحدة العناية المركزة للأطفال



وحدة العناية المركزة للأطفال وحدة العناية المركزة للأطفال



وحدة العناية المركزة للأطفال وحدة العناية المركزة للأطفال