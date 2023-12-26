مدفعية الاحتلال تستهدف مقرًا للهلال الأحمر يؤوي آلاف النازحين بخان يونس

أ ش أ

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقرًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في "خان يونس" جنوب قطاع غزة، علمًا بأن المقر يؤوي آلاف النازحين.



وقالت الجمعية، في بيان صحفي صادر عنها، إن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يُعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.



وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسية اعتقال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، كما يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.



ولفتت الجمعية إلى أنه لم يعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، في ظل استهداف المواطنين في هذه المناطق، كما تواجه طواقم الدفاع المدني قيودًا من الاحتلال أثناء عملها.