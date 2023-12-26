محلل سياسى عراقى: نرفض الوجود الأجنبى ولا نقبل أن نكون منصة لتهديد الجوار

كتب محمد عبد المجيد

قال أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي العراقي، إنّ الحكومة العراقية تعتبر الهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية أنه فعل عدائى، بعد استهداف العدوان الأمريكى مقرات تابعة لأجهزة أمنية عراقية، وهي مؤسسة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة دستورية وتابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأضاف خلال مداخلة هبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخباية"، أنّ المزاعم الأمريكية باتت لا تقنع لا الحكومة العراقية ولا أي طرف آخر، لأنها دئمًا تريد أن تصدر مشاكلها للدول الأخرى، والحكومة العراقية لا تريد أن تصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لنقطة اللاعودة.

وشدد على أن هذه المواقع تابعة للحشد الشعبي وهي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وخلط الأوراق الأمريكي بات لا يقنع شعوب العالم، والموقف الأمريكى الدولى اليوم بات في مأزق الآن، ومصداقية الولايات المتحدة مهددة وعلى المحك بسبب مساندتها إسرائيل.

وأضح أن الحكومة العراقية لا تؤوى أى عناصر موالية لإيران، ولكن لها علاقات مع مصر وإيران، وعلاقتها مع طهران مهمة واستراتيجية فهي دولة صديقة مثل مصر، وهذه المزاعم الأمريكية لا تقنع العراقيين، فالعراقيين أحرار في بلادهم، والتواجد الأمريكي اليوم بات مرفوضًا حتى على الصعيد العشبي، وقد عبر في قرارات برلمانية.