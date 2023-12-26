محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم مساعدات لـ90 عروس من الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تسليم مساعدات عينية ومادية لـ90 عروس وعريسا من الأسر الأولى بالرعاية المقبلين على الزواج، وذلك بحضور الدكتورة أمانى شاكر، رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، سوسن هيبة، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمة الديب، رئيس وحدة حقوق الإنسان، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لمشاركتها الفعالة فى تقديم المساعدات للمواطنين سواء عرائس أو غيرهم، وقد تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبير بالنسبة للدولة، وهذا حقكم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهانى للعرائس بقرب زفافهم، متمنيًا لهم حياة أسرية سعيدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى تبذل كل عام جهودا كبيرة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم، متمنيًا أن يستمر هذا العمل الخيرى ويتسع ليشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى والتنسيق مع إدارة شئون المجتمع بالمحافظة والتضامن الإجتماعى للوصول للفئات المستهدفة بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

كما شهد محافظ كفر الشيخ، توزيع أجهزة كهربائية وغرف نوم وانتريهات على 90 عروس وعريسا من الأيتام، موجها الشكر لكل المشاركين، ومعربًا عن سعادته بتوزيع الأجهزة الكهربائية، والمفروشات، والأدوات والأجهزة المنزلية، والأثاث الخشبى ومستلزمات الزواج، دعمًا لمن لهم حق علينا، من الأسر الأولى بالرعاية المقبلين على الزواج للتخفيف عن كاهلهم ورفع المعاناة عنهم.