محافظ الفيوم: المخزن الاستراتيجي بالمحافظة يخدم المحافظات المجاورة

كتب مدحت وهبه ورباب الجالي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الاختيار الجيد للمخزن الاستراتيجي بالفيوم، يخدم المحافظة والعديد من المحافظات المجاورة للفيوم، وذلك لوقوعه علي شبكة طرق حديثة تربط ما بين الفيوم ومحافظات الصعيد من جهة عبر طريق اسيوط الغربي وبين الفيوم والقاهرة عبر الطريق الإقليمي والأوسطي، إضافة إلى اختيار محطتين للقطار الكهربائي السريع يربط بين محافظات الجيزة وبني سويف والصعيد، الأمر الذى يقلل الفاقد ويقلل من تكاليف النقل، وهو ما يؤدي إلي وصول منتج آمن، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها مختلف دول العالم في ارتفاع الاسعار، وتعد خطوة استباقية نفذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجني الفيوم والمحافظات المجاورة ثمارها قريبا.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.