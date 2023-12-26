اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي لمنتجات الأغذية بالفيوم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:32 ص
وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي لمنتجات الأغذية بالفيوم تدشين مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجي
كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

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دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.
 
ووضع الوزير حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس والأقصر"  على مدار الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة  بإنشاء  ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي  4.5 مليار جنيه.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
 
 






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