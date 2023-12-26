ما أسباب آلام الحوض عند النساء؟

كتبت فاطمة خليل

آلام الحوض هي حالة شائعة تؤثر على العديد من النساء، ويمكن أن تكون أحد أعراض العديد من المشكلات الأساسية، مثل: الأورام الليفية في الرحم وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على أسباب آلام الحوض عند النساء، بحسب موقع "obgy".

الأسباب الشائعة لآلام الحوض عند النساء

يمكن أن ينشأ ألم الحوض من عدة مصادر مختلفة، مما يجعل من الضروري تحديد السبب الأساسي بدقة:

1. بطانة الرحم المهاجرة

بطانة الرحم هي حالة مزمنة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم خارج الرحم، مما يؤدي إلى آلام شديدة في الحوض وأعراض أخرى.

يستجيب النسيج في غير مكانه للتقلبات الهرمونية، مما يسبب الالتهاب، والألم.

2. الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية الرحمية هي نمو غير سرطاني يتطور في الرحم. في حين أن العديد من النساء المصابات بالأورام الليفية لا يعانين من أي أعراض، قد تعاني أخريات من آلام في الحوض، ونزيف حيض حاد، وضغط على المثانة أو المستقيم.

السبب الدقيق للأورام الليفية غير معروف، ولكن يعتقد أن الاختلالات الهرمونية والعوامل الوراثية تلعب دورًا.

3. أكياس المبيض

أكياس المبيض هي أكياس مملوءة بالسوائل تتشكل على المبيضين، في حين أن معظم الأكياس غير ضارة وتتحلل من تلقاء نفسها، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب ألمًا في الحوض وعدم الراحة.

يمكن أن تؤدي الأكياس الكبيرة أو تلك التي تتمزق إلى ألم حاد ومفاجئ في الحوض على جانب واحد من الجسم.

يمكن أن تسبب الأكياس أيضًا الانتفاخ واضطرابات الدورة الشهرية والضغط على المثانة أو المستقيم.

4. تشنجات الدورة الشهرية

تعد تقلصات الدورة الشهرية، أو عسر الطمث، أمرًا شائعًا لدى العديد من النساء أثناء الدورة الشهرية.

يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب بطانة الرحم أو الأورام الليفية الرحمية أو مرض التهاب الحوض آلامًا شديدة في الحوض أثناء الحيض.

5. خلل وظيفي في قاع الحوض

يشير قاع الحوض إلى مجموعة من العضلات والأربطة والأنسجة الضامة التي تدعم الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض، ويحدث خلل في قاع الحوض عندما تصبح هذه العضلات ضعيفة أو غير متوازنة، مما يؤدي إلى أعراض مختلفة، بما في ذلك آلام الحوض.