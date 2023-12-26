لماذا نعانى من نقص فيتامين د فى الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

يعاني الكثير من الأشخاص من نقص في فيتامين د خاصة خلال أشهر الشتاء، ويرتبط نقص فيتامين د بالإصابة بالأمراض، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين د، وأسباب الإصابة بها بحسب موقع obgynal.

لماذا نعاني من نقص فيتامين د؟

يعاني العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من نقص هذا الفيتامين الأساسي لعدد من الأسباب.

أولاً: من الصعب الحصول على فيتامين د من خلال مصادر الغذاء وحدها في حين أن صفار البيض وبعض الأسماك الدهنية تحتوي على فيتامين د، إلا أنها لا تحتوي على ما يكفي لتزويدنا بما نحتاجه على المدى الطويل.

المصدر الأساسي لهذه العناصر الغذائية الأساسية هو الشمس نفسها

للوقاية من نقص فيتامين د، عليك أن تتعرض إلى الشمس بكميات معتدلة، دون استخدام واقي الشمس.

أعراض نقص فيتامين د

توصلت دراسات علمية إلى استنتاج مفاده أن بعض المشكلات الصحية هي علامة واضحة على انخفاض فيتامين د. وتشمل أعراض نقص فيتامين د:

1. تساقط الشعر

في بعض الأحيان، يتساقط الشعر في أوقات التوتر وفي أحيان أخرى يكون تساقط الشعر علامة على نقص العناصر الغذائية انخفاض فيتامين د هو أحد هذه العيوب المرتبطة بتساقط الشعر.

2. الشعور بالإحباط والاكتئاب

مع قدوم الشتاء وقلة التعرض للشمس تزداد فرص الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي أو اكتئاب الشتاء، الذى يرتبط أيضاً بنقص فيتامين د.

3. زيادة الوزن

تظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د وتربط بعض الدراسات زيادة دهون البطن بنقص فيتامين د.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فقد حان الوقت لزيادة تناول فيتامين د، إما من خلال التعرض لأشعة الشمس أو المكملات الغذائية عالية الجودة.

4. آلام في العضلات

تظهر الأدلة وجود صلة قوية بين آلام العضلات وانخفاض مستويات فيتامين د إذا كان طفلك يعاني من آلام النمو، فقد يكون من المناسب تناول مكملات فيتامين د.

5. تفقد كتلة العظام

فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام. أنت بحاجة إلى كمية كافية منه للحفاظ على كثافة العظام وسلامتها مع تقدمك في العمر.

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم، وكذلك بناء العظام. يعد فقدان كتلة العظام علامة أكيدة على حاجتك إلى المزيد من فيتامين د لذا، قم بفحص مستويات فيتامين د لديك وابدأ في بناء تلك العظام مرة أخرى.