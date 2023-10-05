7 عوامل تزيد من خطر نقص المغنيسيوم.. منها الإسهال المزمن

كتبت ميرفت رشاد

يحدث نقص المغنيسيوم عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي منه ، وهو معدن أساسي ضروري لمختلف وظائف الجسم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل تشنجات العضلات، والضعف، والتعب، وفقدان الشهية، وعدم انتظام ضربات القلب، هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في نقص المغنيسيوم، وإليك بعض النصائح لمساعدتك في التغلب على نقص المغنيسيوم وحتى الوقاية منه، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

عوامل قد تكون مسؤولة عن نقص الماغنيسيوم:



1. الإسهال المزمن



يمكن أن تؤدي نوبات الإسهال المتكررة والمطولة إلى فقدان المغنيسيوم، يمكن أن يساعد علاج السبب الكامن وراء الإسهال وتجديد مستويات المغنيسيوم من خلال المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم في التغلب على ذلك، العلاج المناسب وإدارة اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن يحسن امتصاص المغنيسيوم.

2. سوء التغذية



اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن يزيد من خطر النقص، يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي في التغلب على هذه المشكلة، قم أيضًا بتضمين الأطعمة مثل الأفوكادو واللوز والكاجو والفاصوليا في نظامك الغذائي لضمان تناول كمية كافية من الماغنيسيوم.

3. تناول كميات كبيرة من الكافيين



تناول كميات زائدة من الكافيين الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والشوكولاتة، يمكن أن يزيد من إفراز المغنيسيوم في البول، إن تقليل تناول الكافيين أو موازنته بتناول كمية كافية من المغنيسيوم يمكن أن يساعد في التغلب على ذلك.

4. الأدوية



بعض الأدوية، مثل مدرات البول، ومثبطات مضخة البروتون، والمضادات الحيوية، يمكن أن تتداخل مع امتصاص المغنيسيوم أو تزيد من إفرازه، قد يكون من الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية والنظر في مكملات المغنيسيوم للتغلب على هذه المشكلة.

5. التوتر المزمن



يؤدي الإجهاد إلى إطلاق هرمونات التوتر التي يمكن أن تستنزف مستويات المغنيسيوم في الجسم، يمكن أن يساعد تنفيذ تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل والتمارين الرياضية والاسترخاء في التغلب على ذلك.

6. العمر



كبار السن أكثر عرضة لخطر نقص المغنيسيوم بسبب انخفاض الامتصاص وزيادة إفراز البول، يمكن لمكملات المغنيسيوم أو تعديل النظام الغذائي ليشمل المزيد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم التغلب على ذلك.

7. اضطرابات الجهاز الهضمي



حالات مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية يمكن أن تضعف امتصاص المغنيسيوم، قد يكون من الضروري علاج هذه الحالات الأساسية والنظر في تناول مكملات المغنيسيوم للتغلب على هذه المشكلة.