كل ما تريد معرفته عن تطبيق مشروع الـERP بشركات قطاع الأعمال العام

تواصل شركات ومصانع قطاع الأعمال العام المضى قدما فى مشروع التحول الرقمى فى إطار التحول الرقمى للدولة المصرية، وخطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، تم الانتهاء من تجهيز نموذج التطبيق لنظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات فى عدد 7 شركات قابضة تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات.

1 - يمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه فى الشركات التابعة، حيث سيتم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 20 شركة تابعة ، والتى تمثل المرحلة الأولى فى مشروع التحول الرقمي.

2 - تم الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم بالتعاون مع شركة.

3 - تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام فى الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب إلى جديدة ومؤمنة.

4 - تم أيضا تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية فى شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

5 - يشمل مشروع التحول الرقمى يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط.

6 - يتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

7 - كانت الوزارة قد بدأت مطلع عام 2020 فى تطبيق مشروع التحول الرقمى لشركاتها التابعة من خلال أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية ، باستثمارات 50 مليون دولار.