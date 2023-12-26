كتبت فاطمة خليل



علاج الكحة وسيلان الأنف عند الأطفال بطرق طبيعية سيلان الأنف يمكن استخدام شفاط الأنف للتخلص من المخاط الزائد، عندما يسيل أنف طفلك مثل فإنه يتخلص من الفيروسات. السعال والكحة وسيلان الأنف من المشاكل الصحية الشائعة التى تنتشر فى موسم نزلات البرد والإنفلونزا، خاصة بين الأطفال، وهناك طرق طبيعية تساعد فى علاج الكحة فى المنزل نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع Seattle children.يمكن استخدام شفاط الأنف للتخلص من المخاط الزائد، عندما يسيل أنف طفلك مثل فإنه يتخلص من الفيروسات.

علاج انسداد الأنف: استخدم محلول ملحي للأنف استخدم قطرات الأنف المالحة (ماء البحر) أو الرذاذ لتخفيف المخاط الجاف

الخطوة 1: ضع 3 قطرات في كل فتحة أنف. إذا كان عمر الطفل أقل من عام واحد، استخدم قطرة واحدة.

الخطوة 2: الشفط في كل فتحة أنف على حدة، مع إغلاق فتحة الأنف الأخرى. ثم افعل الجانب الآخر.

الخطوة 3: كرر قطرات الأنف و الشفط حتى يصبح الإفراز واضحًا.

كم مرة: قم بغسل الأنف بمحلول ملحي عندما لا يستطيع طفلك التنفس من خلال الأنف.

الشفط وحده لا يستطيع إزالة المخاط الجاف أو اللزج، كما لا يستطيع الأطفال الرضاعة أو الشرب من الزجاجة إلا إذا كان الأنف مفتوحًا.

استخدم حمامًا دافئًا لتخفيف المخاط تنفس الهواء الرطب، ثم قم بشفط كل فتحة من أنفك.

بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن أيضًا استخدام قطعة قطن مبللة لإزالة المخاط اللزج. السعال

العمر من 6 أشهر إلى 1 سنة أعطه سوائل دافئة (مثل عصير التفاح أو عصير الليمون).

الجرعة: 1-2 ملعقة صغيرة (5-10 مل) أربع مرات يوميا عند السعال و لا تستخدم العسل حتى عمر سنة واحدة للطفل.

العمر 1 سنة فما فوق استخدم العسل من ½ إلى 1 ملعقة صغيرة (2 إلى 5 مل) حسب الحاجة يخفف الإفرازات ويخفف السعال.

تظهر الأبحاث أن العسل يعمل بشكل أفضل من شراب السعال لتقليل السعال الليلي. يمكن أيضًا تقديم عصير الليمون الدافئ أو شاي الأعشاب. الكمية: (30 مل) في كل مرة.

السوائل ساعد طفلك على شرب الكثير من السوائل البقاء رطبًا بشكل جيد يخفف إفرازات الجسم. وهذا يجعل من السهل السعال.

الرطوبة

إذا كان الهواء في منزلك جافًا، استخدم جهاز ترطيب الهواء. الهواء الرطب يحافظ على الأنف والمجرى الهوائي من الجفاف.

خذ حمامًا دافئًا لفترة من الوقت للمساعدة في نشر الرطوبة في الهواء.