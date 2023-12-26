ضبط 80 طربة حشيش بحوزة شخص فى مطروح

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (مطروح، الجيزة، الفيوم) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون).
وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق) بدائرة مركز شرطة أطفيح.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام)، وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وضبط (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
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