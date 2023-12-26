ضبط 80 طربة حشيش بحوزة شخص فى مطروح

وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق) بدائرة مركز شرطة أطفيح.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام)، وضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,900 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وضبط (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).