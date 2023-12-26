اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:59 م
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ضبط 55 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:23 م
ضبط 55 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا حملات تفتيشية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 55 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية منها 49 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان )، و6 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (ذبح خارج المجازر- بيع منتجات مجهولة المصدر - وبيع سلع منتهية الصلاحية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 
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