سيدة لمحكمة الأسرة: "دخل زوجي يصل لمئات الآلاف سنويا ويمنح طفلته نفقة 700 جنيه"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت بمعاقبته بعد رفضه سداد نفقات طفلته التي قدرتها بـ 21 ألف جنيه شهرياً، واتهمته بالتحايل لسداد 700 جنيه للطفلة، وهجرها والتخلي عن مسئوليته، رغم يسار حالته المادية وتقاضيه أرباح تقدر بـ مئات الآلاف سنوياً، لتؤكد:" زوجي تركني معلقة، وتزوج، وحرم طفلته من حقوقها ".

وتابعت الزوجة:" بعد زواج دام 12 عام تزوج علي، واعتاد منح طفلته نفقات زهيدة، وتركني أعيش في عذاب وأنا أحاول أن أوفر لها مستوي معيشي ملائم كما كانت تعيش قبل زواج والداها، وأقمت دعاوي حبس وطلاق ضد زوجي لإثبات ما يرتكبه ضدي من عنف وتصرفات جنونية بخلاف تهديداته، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

وأضافت الزوجة: "قدمت مستندات رسمية تثبت يسار حالته المادية، وتبديده أمواله دون حساب وحرمان طفلته من نفقات ومصروفات-المدرسة-، ولاحقته بدعاوي حبس لإثبات محاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، وتشهيره بي بالاتهامات علي صفحات التواصل الاجتماعي".

ووفقا للقانون نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وهناك شروط لحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقات ومنها:-

1-الحكم واجب النفاذ.

2-إذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور.

-العقوبة تصل لـ الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشمل المستندات لتقديم دعوى نفقة الصغار شهادة ميلاد الصغير بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.