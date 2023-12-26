سماء الأقصر تشهد استمتاع 1320 سائحا على متن 55 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 55 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1320 سائح من حول العالم، وسط أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربى، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه، كشف مصدر بأرض مطار البالون بالأقصر، إنه حلقت اليوم الثلاثاء 55 رحلة بالون من أرض المطار اليوم على متنها 1320 سائح، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم الإقلاع للسماء، حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم انتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



احدي البالونات تحمل السياح بالبر الغربى



البالون فى الأقصر سحر من عالم تانى



سحر البالون مع شروق الشمس