أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن القوات أسقطت 5 طائرات روسية من طراز "سوخوي" خلال الأسبوع الماضي الذي سبق عيد الميلاد.
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن القوات أسقطت 5 طائرات روسية من طراز "سوخوي" خلال الأسبوع الماضي الذي سبق عيد الميلاد.
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