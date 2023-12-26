كتب محمد شرقاوى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة سكة حديد خيرسون، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إن القوات أسقطت 5 طائرات روسية من طراز "سوخوي" خلال الأسبوع الماضي الذي سبق عيد الميلاد.