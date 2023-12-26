رئيس كوبا: الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة إذلال وإهانة للإنسانية

كتب محمد تهامى زكى

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا إنها إذلال وإهانة للإنسانية جميعا.

وكتب دياز، عبر حسابه على منصة X: "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة وإذلال للإنسانية جميعا، إلى متى سيبقى الإفلات من العقاب وإلى متى الطريق الحر للقتل؟"، مضيفا: "كوبا الذي لن تكون أبداً من بين الغافلين وترفع صوتها من أجل فلسطين مراراً وتكراراً".



الرئيس الكوبي

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.