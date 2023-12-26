رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء جامعة أهلية ومنح 67 رسالة ماجستير ودكتوراه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، سعى الجامعة بجد نحو البدء فى إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة فى العام المقبل، والعمل على إعداد برامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.‏

جاء ذلك انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانونى للجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يتوجه التهنئة باسمه وباسم أعضاء المجلس وجميع منسوبى جامعة كفر الشيخ للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقة الشعب المصرى وانتخاب لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد فى خدمة الوطن، مشيدا بجهود الجامعة ودورها الفعال فى المشاركة الإيجابية خلال فترة الاستحقاق الدستوري.

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمسيرة الطلابية التى شهدتها جامعة كفر الشيخ خلال أيام الاستحقاق الدستورى، والتى شهدها من خلال شاشات المحافظة لمتابعة العملية الانتخابية، والانتظام فى الحركة والمسير وهو المشهد المعهود دائما لجامعة كفر الشيخ صاحبة السبق فى الأحداث الهامة التى تشهدها البلاد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ساهمنا فى افتتاح عدد من المواقع فى المحافظة كان من أهمها افتتاح محطة قطار الملك فؤاد والتى تحولت لمركز بريدى بعد ترميمها وعودتها لسابق عهدها وقد شهد هذا الافتتاح وزيرى النقل والاتصالات؛ كما سيتم استئناف العمل بكوبرى سخا العلوى والذى سيخدم الحالة المرورية بالمحافظة، كما تم التشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى ومستشفى الأورام والذى ساهم تشغيلهم بشكل كبير فى خدمة شريحة كبيرة من المواطنين، كما نسعى لتطوير مستشفى مطوبس المركزى بشكل غير مسبوق، وفى نهاية كلمته قام بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الجامعة، كما أعرب عن سعادته البالغة بتواجده المستمر فى أى أحداث تشهدها جامعة كفر الشيخ.

واستعرض رئيس الجامعة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتى وافق فيها المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ لـ4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والزراعة والعلوم، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لـ 5 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية والحاسبات والمعلومات وطب الأسنان والهندسة والتجارة، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 4 من الهيئة المعاونة بكليات العلوم والزراعة والطب البشري.

كما تم موافقة مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراه ل 16 من الباحثين بكليات التربية الرياضية والصيدلة والعلوم والطب البشرى والتربية والاداب، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات الطب البيطرى والتجارة والثروة السمكية والمصايد والطب البشرى والآداب والعلوم والتربية الرياضية والتربية والزراعة،ً ووافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لباحث بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهنى لعدد 25 من الباحثين بكلية التجارة.