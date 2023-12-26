رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع سير امتحانات العملى بالبرامج

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، سير امتحانات العملي ببرامج القطاع الطبي والتي تضم كليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، وقطاع العلوم ويضم كليات العلوم والحاسبات وعلوم الفضاء والهندسة، وعدد من برامج العلوم الإنسانية ومنها الإعلام والمساحة وعلم النفس الاكلينيكي، وذلك للعام الجامعي 2024/2023 بالجامعة، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى.

واطمئن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع منسقي البرامج أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعداد الجداول وقاعات الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

وشدد الدكتور منصور حسن، علي ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.